Boeing-Aktie aktuell: Boeing bricht nach oben aus

Die Boeing-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 184,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 184,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,60 EUR. Bisher wurden heute 603 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 295,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.03.2020 erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,29 USD aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Plus: FAA ordnet Inspektionen von Boeing 777 mit P&W-Triebwerken an

Boeing-Triebwerksschaden lag wahrscheinlich an Materialermüdung - Boeing-Aktie leichter

Boeing-Aktie gibt nach: Airlines lassen Boeing 777 nach Triebwerksausfall am Boden

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com