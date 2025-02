Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,45 USD aus. Bei 178,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 126.998 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,05 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,02 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,071 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 28.01.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,77 Prozent auf 15,24 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Boeing am 23.04.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,220 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

