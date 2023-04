Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Boeing 185,52 EUR

-0,65% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:54 Uhr 0,8 Prozent auf 185,52 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 184,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 185,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 675 Boeing-Aktien.

Am 14.02.2023 markierte das Papier bei 205,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 9,63 Prozent Luft nach oben. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 15.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 70,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,00 USD für die Boeing-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.01.2023. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,69 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 19.980,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.793,00 USD umgesetzt.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,624 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Post-Aktie etwas tiefer: Deutsche Post-Tochter DHL Express vergrößert Flugzeugflotte

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie sackt ab: Boeing findet neue Probleme bei Mittelstreckenjet 737 Max

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com