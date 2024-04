Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 171,31 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 171,31 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 177,64 USD. Bei 176,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 411.039 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 56,17 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 167,57 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,18 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,86 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 22,02 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 19,98 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,046 USD je Boeing-Aktie.

