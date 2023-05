Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Boeing 185,82 EUR

-3,22% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 186,96 EUR ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 184,52 EUR. Mit einem Wert von 188,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 838 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 205,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 15.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 72,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 233,20 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,75 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.921,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,582 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Ryanair-Aktie gesucht: Ryanair rechnet mit Anstieg der Passagierzahlen

Airbus-Aktie profitiert: Airbus liefert mehr als doppelt so viel aus wie Boeing

Boeing-Aktie profitiert: Ryanair erwirbt 150 Boeing-Mittelstreckenjets - Boeing im April mit weniger Auslieferungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com