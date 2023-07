Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Montagnachmittag positiv

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 212,27 USD zu.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 212,27 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 213,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,84 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.565 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,86 USD) erklomm das Papier am 17.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,99 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,00 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Am 26.04.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.921,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,287 USD je Aktie aus.

