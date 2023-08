Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag tiefer

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 221,49 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Boeing befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,1 Prozent auf 221,49 USD ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 219,10 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 366.032 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,02 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 83,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 246,20 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.751,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,066 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing eingefahren

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie & Co.: Zu diesen Aktien rät Jim Cramer nach schwachen Konjunkturdaten aus China