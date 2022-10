Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Boeing-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 142,78 EUR zu. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.155 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 30,89 Prozent wieder erreichen. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 31,28 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 204,40 USD.

Boeing veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von 0,40 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.998,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1,814 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

