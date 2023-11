Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 202,40 EUR.

Das Papier von Boeing legte um 11:56 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 202,40 EUR. Die Boeing-Aktie legte bis auf 202,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.308 Boeing-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 221,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,34 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 244,75 USD.

Am 25.10.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 31.01.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

