Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 220,92 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 220,92 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,20 USD an. Bei 220,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 73.478 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,02 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 10,00 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 244,75 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.104,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -6,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in New York: So performt der Dow Jones nachmittags