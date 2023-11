Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Freitagvormittag zu

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 200,85 EUR.

Die Boeing-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 200,85 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 201,60 EUR. Bei 201,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 508 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,71 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 244,75 USD.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.104,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,103 USD je Boeing-Aktie stehen.

