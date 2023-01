Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittwochmittag

Um 12:04 Uhr sprang die Boeing-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 194,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 195,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 195,00 EUR. Zuletzt wechselten 899 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2023 markierte das Papier bei 199,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 2,70 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 78,83 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 233,50 USD an.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 15.956,00 USD gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 31.01.2024.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -8,063 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

