Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Der Boeing-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 191,28 EUR. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 185,90 EUR ab. Mit einem Wert von 195,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.174 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2023 bei 199,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit Abgaben von 75,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 233,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.10.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,60 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.956,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 31.01.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -8,063 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Börse Frankfurt: DAX geht freundlich aus der Montagssitzung - 15.000er-Marke hält

Boeing-Aktie sinkt dennoch: Zusammenarbeit mit Nasa bei Flugzeug mit weniger Emissionen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com