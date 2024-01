Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 191,22 EUR ab.

Die Boeing-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr um 2,9 Prozent auf 191,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 191,22 EUR. Bei 194,68 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.790 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 27,29 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 167,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,67 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 274,13 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,952 USD je Boeing-Aktie belaufen.

