Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 215,00 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 215,00 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 217,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 212,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 12.150 Stück.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 266,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,59 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,87 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 274,13 USD aus.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.104,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -5,952 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

