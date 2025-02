Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 180,22 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Bei 181,85 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 180,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 113.059 Boeing-Aktien.

Bei 208,05 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 137,07 USD. Abschläge von 23,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,071 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je Boeing-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.01.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,220 USD je Boeing-Aktie.

