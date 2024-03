Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 190,07 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 190,07 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 196,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 615.629 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Mit einem Zuwachs von 40,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,27 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,334 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 256,63 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 31.01.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.018,00 USD – ein Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 19.980,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,79 USD je Boeing-Aktie.

