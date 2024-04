Aktienentwicklung

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

25.04.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 162,41 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 162,41 USD nach. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 160,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285.301 Boeing-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,73 Prozent hinzugewinnen. Am 25.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,86 USD für die Boeing-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 24.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,07 Prozent auf 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 19,98 Mrd. USD umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -0,186 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich zurück Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge Boeing-Aktie leichter: Boeing greift Zulieferer Spirit finanziell unter die Arme - weiterhin rote Zahlen

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com