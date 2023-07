Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 211,50 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 211,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 210,84 USD. Bei 214,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 171.304 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,86 USD. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,99 USD am 01.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 241,20 USD je Boeing-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.921,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,294 USD je Boeing-Aktie stehen.

