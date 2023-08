Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Bei der Boeing-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 217,31 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 217,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 219,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 217,07 USD. Bei 218,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 103.126 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. 11,83 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,99 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,32 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 240,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.07.2023. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,066 USD je Boeing-Aktie.

