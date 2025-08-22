Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Montagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 229,09 USD.
Die Boeing-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 229,09 USD abwärts. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 228,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 229,60 USD. Bisher wurden heute 87.353 Boeing-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 77,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,17 USD.
Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,994 USD je Boeing-Aktie.
