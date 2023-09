Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Montagmittag seitwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 185,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 185,60 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 185,36 EUR. Bei 185,68 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 2.057 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 221,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,86 EUR am 04.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 33,80 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 244,33 USD.

Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,169 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

