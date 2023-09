Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Montagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 197,78 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,2 Prozent auf 197,78 USD ab. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 197,45 USD ab. Bei 199,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.391 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 242,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,99 USD am 01.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 244,33 USD je Boeing-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,169 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

