Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Vormittag südwärts

Der Boeing-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 143,56 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 143,56 EUR. Bei 143,56 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 30,31 Prozent zulegen. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 109,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 30,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 204,40 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.07.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.681,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.998,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,848 USD einfahren.

