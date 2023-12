Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 261,00 USD.

Das Papier von Boeing gab in der London-Sitzung ab. Um 10:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 261,00 USD abwärts. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,00 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.404 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,00 USD an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 23,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2023 auf bis zu 191,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,88 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,094 USD je Boeing-Aktie belaufen.

