Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagmittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 12:22 Uhr 2,6 Prozent. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,34 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 195,10 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562 Stück gehandelt.

Am 13.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 199,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,51 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Abschläge von 79,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,17 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 25.01.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 19.980,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.278,00 USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 31.01.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 3,04 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

