Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Freitagmittag ins Minus

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 185,50 EUR abwärts.

Das Papier von Boeing gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 185,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 185,20 EUR. Bei 185,86 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.834 Boeing-Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,40 EUR an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 23,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 167,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 9,97 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 274,13 USD.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.104,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 29.01.2025.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -5,952 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

