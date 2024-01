Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 204,50 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 204,50 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 206,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,33 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.410 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 274,13 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,39 Prozent auf 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 19.980,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -5,952 USD ausweisen wird.

