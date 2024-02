Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 184,88 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 184,88 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 184,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,82 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.680 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 243,40 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 31,65 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (167,00 EUR). Mit Abgaben von 9,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,88 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.018,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Boeing-Aktie gibt ab: Chefwechsel bei Boeings Max-Programm nach dramatischem Zwischenfall