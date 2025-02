Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 177,77 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 177,77 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 176,45 USD. Mit einem Wert von 178,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 101.073 Boeing-Aktien.

Am 29.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 208,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 17,03 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 22,89 Prozent Luft nach unten.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,071 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Am 28.01.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 15,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 23.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,220 USD je Boeing-Aktie.

