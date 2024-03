Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 189,89 USD nach.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 189,89 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 188,30 USD. Bei 192,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 293.263 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 40,89 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 7,18 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,334 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 256,63 USD.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.018,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 19.980,00 USD eingefahren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

