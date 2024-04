Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit KursVerlusten

26.04.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 166,01 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 166,01 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 164,96 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 165,98 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 118.509 Aktien. Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 61,16 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,71 USD am 25.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,79 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,86 USD. Boeing gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,07 Prozent zurück. Hier wurden 16,57 Mrd. USD gegenüber 19,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 0,058 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich zurück Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

