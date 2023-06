Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Boeing-Aktie zeigte sich zuletzt im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 205,52 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im AMEX-Handel und tendierte um 22:15 Uhr bei 205,52 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 205,53 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 202,91 USD. Bei 202,94 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 10.412 Aktien.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,70 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,85 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 41,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 241,20 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Das EPS lag bei -1,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent auf 17.921,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,562 USD einfahren.

