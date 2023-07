Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

Kursentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,1 Prozent auf 227,15 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,1 Prozent auf 227,15 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 227,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 783.762 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 227,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (120,99 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 241,20 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.921,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 13.991,00 USD eingefahren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,294 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

