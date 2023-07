Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 214,31 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 214,31 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 211,50 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,50 USD. Zuletzt wechselten 8.366 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2023 markierte das Papier bei 223,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD ab. Mit Abgaben von 43,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.04.2023. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,75 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.921,00 USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 13.991,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,294 USD je Boeing-Aktie belaufen.

