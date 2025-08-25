DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.456 ±0,0%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
So bewegt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 229,97 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
199,20 EUR 3,90 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 229,97 USD. Bei 230,51 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 228,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 174.142 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 43,94 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 242,17 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,88 Prozent auf 22,75 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,994 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
