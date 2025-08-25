Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagabend im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 233,89 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 233,89 USD. Bei 234,05 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 228,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 693.779 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 242,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 3,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 44,88 Prozent wieder erreichen.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 242,17 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,994 USD je Boeing-Aktie.

