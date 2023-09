Notierung im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

26.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 198,19 USD ab.

Werbung

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 198,19 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 197,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 197,79 USD. Bisher wurden heute 70.014 Boeing-Aktien gehandelt. Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,62 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,95 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 244,33 USD. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 19.751,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.681,00 USD umgesetzt. Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,169 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing eingebracht Boeing-Aktie schwächer: US-Luftfahrtaufsicht warnt vor Bauteilen in Boeing-Frachtjets Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Boeing-Investment verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com