Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag in Grün

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 147,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 149,00 EUR. Mit einem Wert von 145,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 20.930 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,48 Prozent hinzugewinnen. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 35,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,40 USD.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,86 Prozent zurück. Hier wurden 16.681,00 USD gegenüber 16.998,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,848 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Ausblick: Boeing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amazon-Aktie steigt: Amazon verwendet erstmals Airbus-Frachtflugzeuge

United Airlines-Aktie steigt: United Airlines plant wohl den Kauf von 100 Langstreckenjets

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com