Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 260,58 USD.

Die Boeing-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 260,58 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 261,00 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 259,69 USD nach. Bei 259,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.280 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,25 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 267,88 USD.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.104,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,094 USD je Boeing-Aktie.

