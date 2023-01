Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Nachmittag ein

Das Papier von Boeing befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 195,50 EUR ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 194,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.643 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2023 bei 199,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 233,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.01.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.980,00 USD – ein Plus von 35,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 14.793,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.01.2024 dürfte Boeing die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 2,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

