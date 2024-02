Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 200,20 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 200,20 USD. Die Boeing-Aktie sank bis auf 200,04 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,93 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 76.774 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 25,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 11,96 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,334 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,88 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

