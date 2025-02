Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 174,99 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,98 USD zu. Bei 174,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 135.691 Boeing-Aktien.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 137,07 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,071 USD je Boeing-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,24 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 3,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

