Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 190,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 190,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 190,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 268.037 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 40,65 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 176,25 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 7,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,334 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,63 USD je Boeing-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 31.01.2024. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.018,00 USD im Vergleich zu 19.980,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

