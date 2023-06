Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tritt am Vormittag auf der Stelle

So entwickelt sich Boeing

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Boeing. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via AMEX bei 205,43 USD.

Anleger zeigten sich um 22:15 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 205,43 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 206,83 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 204,92 USD nach. Bei 206,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.059 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,70 USD) erklomm das Papier am 13.06.2023. 8,89 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,99 USD am 01.10.2022. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 69,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,20 USD.

Boeing ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.921,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,562 USD je Boeing-Aktie.

