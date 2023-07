Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 233,80 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 233,80 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 235,81 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,50 USD. Bisher wurden heute 392.399 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,86 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,20 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.751,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD in den Büchern standen.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -1,609 USD ausweisen wird.

