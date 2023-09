Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Boeing. Mit einem Wert von 185,78 EUR bewegte sich die Boeing-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 11:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 185,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 186,00 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 185,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 383 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 122,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,91 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 244,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.681,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,169 USD je Boeing-Aktie.

