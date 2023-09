Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Boeing im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 195,19 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 195,19 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 194,42 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 196,01 USD. Zuletzt wechselten 75.363 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 243,02 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 120,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 244,33 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -3,169 USD je Aktie ausweisen dürften.

