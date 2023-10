Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag höher

So bewegt sich Boeing

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 170,50 EUR zu.

Um 11:50 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 170,50 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 171,02 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,02 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 518 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,30 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 29,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,62 EUR. Dieser Wert wurde am 28.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 22,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 245,86 USD.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -6,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.104,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,233 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

