Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag freundlich

27.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 181,55 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 181,55 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 182,26 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 180,00 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122.570 Stück gehandelt. Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 33,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 136,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 24,70 Prozent sinken. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,86 USD je Boeing-Aktie an. Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 18.104,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.956,00 USD umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 vorlegen. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,233 USD je Boeing-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels schwächer Boeing-Akie gewinnt: Southwest Airlines bestellt weitere 108 Boeing 737 Max Anleger in New York halten sich zurück: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

